Abbigliamento sportivo non sicuro, Gdf sequestra 400 capi nel Nisseno 16/08/2018 - 10:00 di Redazione

La merce era in vendita in un mercatino allestito nel piccolo comune di Milena in occasione della festività del santo patrono della cittadina: una persona denunciata mentre un'altra è stata segnalata per l'irrogazione di sanzioni amministrative

CALTANISSETTA - La tenenza della Guardia di finanza di Mussomeli, nell'ambito dei servizi finalizzati all'attuazione del «Piano nazionale di contrasto all'economia illegale e sommersa, ha sequestrato, durante la festività del santo patrono della cittadina di Milena (Caltanissetta) oltre 400 pezzi tra abbigliamento sportivo e prodotti sprovvisti degli standard di sicurezza previsti dalla legge. Le Fiamme Gialle hanno denunciato una persona alla Procura mentre un’altra è stata segnalata all'autorità competente per l’irrogazione delle sanzioni amministrative previste.