Salvini: «Voglio urlare forte a tutti che in Sicilia la gente è perbene»

ROMA - Lo scorso martedì «sono stato a Catania a visitare una azienda tolta a dei mafiosi, che è tornata a produrre e a dare lavoro a 27 persone. Poi (l'indomani, ndr) sono andato in provincia di Reggio Calabria a visitare un’altra azienda confiscata alla 'ndrangheta e successivamente sono stato nel Comune di San Luca, dove la gente ha perfino paura a presentarsi alle elezioni amministrative perché sembra che quella sia terra destinata a vivere ed a morire di 'ndrangheta mentre io voglio urlare forte a tutta Italia e a tutto il mondo che Sicilia e Calabria sono popolate da persone per bene che non hanno niente a che fare con quegli schifosi che vivono di minacce, di truffe e di furti». Così il ministro dell’Interno Matteo Salvini.