Gravissima una tredicenne di Messina, Falcon 50 la porta da Catania a Firenze

CATANIA - E’ atterrato poco dopo le 16 a Firenze il velivolo Falcon 50 dell’Aeronautica Militare che ha trasportato da Catania una bambina di tredici anni in pericolo di vita. La richiesta di trasporto, come accade in questi casi, è pervenuta dalla Prefettura di Messina alla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell’Aeronautica Militare che ha tra i propri compiti quello di organizzare e gestire questo genere di trasporti su tutto il territorio nazionale in coordinamento, appunto, con le Prefetture.

La tredicenne, in gravissime condizioni, doveva essere trasferita dall'Azienda Ospedaliera Universitaria «G. Martino» di Messina all'Ospedale pediatrico «Meyer» di Firenze. La Sala Situazioni di Vertice ha così attivato uno degli assetti della Forza Armata in prontezza 24 ore su 24 anche per questo genere di necessità.

Il velivolo del 31esimo Stormo, decollato dall'aeroporto militare di Ciampino, ha fatto scalo a Catania Fontanarossa per imbarcare la giovane paziente e l'equipe medica, giunti a loro volta sul posto in ambulanza, ed è poi ripartito alla volta di Firenze, dove un’ambulanza era in attesa per il trasporto verso l’ospedale pediatrico toscano.