Salvini: «Per la mia cena in Sicilia vengo attaccato dai dem. Sciacalli»

«Alcuni sciacalli di sinistra mi attaccano perché la sera del 14 agosto ho osato incontrare a cena 300 persone (sindaci, presidenti di associazioni di volontariato, uomini delle Forze dell’Ordine e tanti cittadini) in Sicilia (a Furci Siculo, nel Messinese, ndr). Nella stessa giornata, a Roma, ero stato prima al centro operativo nazionale dei vigili del fuoco per seguire i soccorsi a Genova e poi, come previsto, ero stato a Catania a incontrare i lavoratori di un’azienda sequestrata alla Mafia e a Messina, a ringraziare i Finanzieri che avevano sequestrato 20 tonnellate di droga. Il giorno dopo ho riunito il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza in Aspromonte, a San Luca, e poi sono volato in Liguria, dove mi sono fermato fino ad oggi e dove tornerò domani e sabato». E’ quanto dichiara il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, in merito alle critiche che gli sono state rivolte in particolare dal presidente del Pd Matteo Orfini. «Ai parlamentari del Pd, che sono stati edotti dei miei spostamenti di questi due giorni - conclude Salvini - chiedo conto a nome degli Italiani del loro operato degli ultimi anni»

Orfini, appunto, nei giorni scorsi su Twitter aveva scritto: «I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore recita la Costituzione. Le immagini di Salvini che festeggia in ore drammatiche per Genova sono uno schiaffo al dolore del nostro paese e la negazione di quel principio».