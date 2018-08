«Zero tasse per i pensionati dell'Ue se si trasferiscono nel Sud d'Italia»

CATANIA - «Zero tasse per i pensionati dell'Ue che si trasferiranno nelle regioni del Mezzogiorno»: è quanto prevede un disegno di legge presentato da Fratelli d’Italia al Senato. Nel ddl si chiede che «sia data urgenza a questo provvedimento per le rilevanti ricadute economiche ed occupazionali in una parte dell’Italia che, secondo gli ultimi dati Istat, ha aumentato il suo divario rispetto al resto della Nazione».

«La Sicilia, più del Portogallo - spiega il senatore di Fratelli d'Italia Raffaele Stancanelli - potrebbe cogliere la grande opportunità offerta dall'arrivo di pensionati dai Paesi dell'Ue, con ricadute positive sui consumi e sugli investimenti privati grazie alle loro alte capacità di spesa, altro che reddito di cittadinanza. La Lega, che ieri con il ministro Salvini ha rilanciato la nostra proposta di incentivi per i pensionati dell'Ue - aggiunge - sostenga il ddl di FdI, si unisca alla nostra battaglia ed eviti di farsi coinvolgere in iniziative che aumenterebbero assistenzialismo e lavoro nero».