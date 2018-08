PALERMO - Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione di oggi, è entrata in vigore la legge che fissa al 30 aprile di ogni anno la giornata regionale del ricordo e della legalità e che istituisce il Forum permanente contro la mafia e la criminalità organizzata. La data coincide con l'anniversario dell’omicidio, nel 1982, dell’allora segretario del Pci Pio La Torre (nella foto) e del suo collaboratore Rosario Di Salvo.

Ogni anno, prevede la legge, in quel giorno saranno «organizzati, nell'ambito del territorio della Regione ed in modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado cerimonie, commemorazioni, iniziative, incontri e momenti di comune riflessione e narrazione dei fatti storici relativi al fenomeno criminale denominato "mafia" così da preservarne e custodirne la memoria storica».

Il Forum permanente contro la mafia e la criminalità organizzata avrà sede presso l’assessorato alla famiglia. Esprime parere, su richiesta ed in maniera non vincolante, alla Giunta regionale sugli atti relativi agli indirizzi da adottare relativamente a provvedimenti in materia di contrasto alla mafia ed alla criminalità organizzata e sulla promozione della cultura della legalità. Il Forum può autonomamente formulare alla Giunta regionale pareri e proposte nell'ambito degli interventi da attuare in materia di contrasto alla mafia ed alla criminalità organizzata e sulla promozione della cultura della legalità.