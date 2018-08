CATANIA - “Possiamo camminare tranquilli sulle nostre autostrade, sapendo che ogni giorno ci sono decine di persone che controllano sia sopra che sotto i viadotti. La situazione è sotto controllo, sappiamo quali sono i nostri limiti, ma non ci sono situazioni di allarme”. Il direttore generale del Consorzio autostrade siciliane, l’ingegnere Salvatore Minaldi, prova a tranquillizzare tutti dopo lo shock del crollo del ponte Morandi a Genova.

Anche il Cas è concessionario per le autostrade siciliane, ma il paragone con la società della famiglia Benetton è improponibile. Il Cas è una società pubblica, che non deve fare profitti e distribuire dividendi. Anche se gli incassi dei pedaggi non sarebbero mai sufficienti per effettuare manutenzioni straordinarie come la sostituzione di ponti e viadotti o il rifacimento delle gallerie. Ci vorrebbero miliardi. E sempre l’autorizzazione ministeriale, necessaria per gli interventi straordinari. In ogni caso, il progetto della Regione – ci sarà un vertice tecnico al rientro dalle ferie a cui prenderanno parte anche l’assessore alle Infrastrutture, Marco Falcone e i vertici del Cas, la presidente Alessia Trombino e il consigliere Maurizio Siragusa - è investire risorse importanti per fare un monitoraggio serio delle infrastrutture, non solo sulla carta.

“Come tutti i concessionari – aggiunge Minaldi – abbiamo una serie di obblighi verso il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Dobbiamo sempre dare conto del nostro operato e dello stato di salute delle infrastrutture attraverso una serie di controlli costanti, tratta per tratta. I nostri contatti con i Mit sono continui, facciamo sopralluoghi, vengono redatti verbali…”.

Ce la fate con l’organico che avete?

“Il personale è poco, ma i nostri tecnici si fanno in quattro per garantire la sicurezza. Abbiamo preso in mano il Cas da una situazione di estrema difficoltà, ma stiamo mettendo in atto tutto quanto possibile per il controllo di gallerie e ponti e per avviare un monitoraggio approfondito”.

