In casa aveva 330 grammi di droga: arrestato 21enne di Grammichele

CATANIA - Carabinieri di Grammichele hanno arrestato un 21enne per spaccio di droga. Mentre gli notificavano un provvedimento cautelare in carcere emesso dal Tribunale dei Minorenni di Catania militari dell’Arma hanno trovato nella sua abitazione 330 grammi di marijuana. Il giovane è stato rinchiuso in un istituto penale minorile.