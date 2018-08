Clara e Antonio, sposi sott'acqua «Ci siamo detti sì in profondità...»

CHIARAMONTE GULFI - Clara Cutraro e Antonio Lo Presti hanno celebrato il loro matrimonio simbolico ad una profondità di otto metri. Tutto ciò è avvenuto in un’insolita cornice nell'area protetta del Plemmirio in provincia di Siracusa. I due giovani con la passione dell’immersione, muniti di bombole ed erogatori, sono scesi in profondità ed hanno voluto festeggiare in maniera insolita questo evento.

La sposa è stata accompagnata dal padre, anche lui appassionato di subacquea. C’è stato anche l’incontro con lo sposo come succede in un normale matrimonio. I due sposi si sono scambiate le promesse di matrimonio e gli anelli, il tutto alla presenza di un officiatore e dei testimoni. A conclusione del rito la sposa ha lanciato il bouquet a tutti gli invitati. I due svolgeranno il rito religioso a fine mese in una chiesa di Chiaramonte Gulfi. Subito dopo tutti gli invitati hanno fatto un’escursione agli archi di Federica, alla Grotta della madonnina e nella zona denominata Rossana Maiorca.

Tutto l’evento è stato organizzato dall’Asd Diving Team di Chiaramonte che accomuna un gran numero di persone appassionate di immersioni che periodicamente si recano in questi luoghi alla scoperta dei fondali. “È stata una bellissima esperienza che abbiamo vissuto insieme ai due ragazzi della nostra associazione – dice il presidente Giovanni Scollo –. Non è la prima volta che facciamo eventi del genere, già in anni passati abbiamo fatto immersioni particolari come il presepe vivente ad una profondità di sei metri ed anche un 25esimo anniversario di matrimonio. La cosa che ci differenzia dagli altri è che in un paese di montagna riusciamo ad avere un gruppo di appassionati per la subacquea”.