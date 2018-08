Meteo, in Sicilia avvio di settimana con l'ombrello

Domenica con l'Italia divisa fra sole e temporali, con schiarite piuttosto diffuse al Centro-nord e qualche rovescio ed annuvolamenti al Sud e nelle Isole: acquazzoni, in particolare, nel sud della Sardegna, nel nordovest della Calabria e nel Salento. Ma vediamo le previsioni del tempo nel prossimi giorni sull'Italia comunicate da 3bmeteo.com:

DOMANI LUNEDI' 20 AGOSTO al Nord tempo in prevalenza soleggiato, seppur con la formazione di qualche isolato temporale pomeridiano o serale su Alpi e Prealpi. Temperature stazionarie, massime tra 32 e 34. Al Centro sole al mattino, pomeriggio con temporali su dorsale e interne sarde, con sconfinamenti alle coste. Temperature stabili, massime tra 29 e 33. Al Sud instabile in Sicilia e sulla fascia ionica con piogge e temporali, meglio altrove ma con diffusa instabilità temporalesca nel pomeriggio. Temperature stabili, massime tra 26 e 32.

MARTEDI' 21 AGOSTO al Nord tempo in prevalenza soleggiato, pur con lo sviluppo di locali temporali diurni in prossimità di Alpi e Prealpi. Temperature in lieve rialzo, massime tra 32 e 35. Al Centro prevale il sole su gran parte delle regioni, salvo locali temporali diurni su Sardegna interna e dorsale. Temperature stabili, massime tra 29 e 33. Al Sud residua instabilità su Sicilia e Calabria con fenomeni in esaurimento serale, meglio altrove ma con qualche temporale nelle ore centrali. Temperature stabili, massime tra 26 e 29.