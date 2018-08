«C'è il volto di Cristo nel granchio» e pescatore lo dona a sacerdote

RIPOSTO - Non capita tutti i giorni, andando a pescare, di ritrovare incastrato tra le maglie della rete calata in mare un variopinto granchio, che ha impresso sul robusto carapace un’immagine che verosimilmente somiglia al “Volto Santo di Gesù”.

Il granchio che si vede nella foto - conservato in un barattolo di vetro con alcool etilico - è stato catturato, di recente, nel mare di Torre Archirafi, frazione di Riposto (Catania), da un pescatore sportivo, Sebastiano Raineri, che ama definirsi “turrotu doc” e che ha poi regalato il crostaceo ad un sacerdote.

