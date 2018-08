ROMA - «O l’Europa decide seriamente di aiutare l’Italia in concreto, a partire ad esempio dai 180 immigrati a bordo della nave Diciotti, oppure saremo costretti a fare quello che stroncherà definitivamente il business degli scafisti. E cioè riaccompagnare in un porto libico le persone recuperate in mare». Lo afferma il ministro dell’Interno Matteo Salvini, che aggiunge: «Ottantamila sbarchi in meno dall'inizio dell’anno e 32 mila in meno in quasi due mesi e mezzo da ministro sono risultati ottimi ma non mi accontento», aggiunge Salvini.

Poco fa Malta ha fatto sapere che per i migranti a bordo della Diciotti «l'unica soluzione finale è di sbarcarli a Lampedusa o in un porto italiano».

La nave della Guardia costiera italiana Diciotti, in attesa di un porto è ormai da quattro giorni ferma al largo di Lampedusa con il suo carico di migranti intercettati a bordo di un barcone in avaria. Sulla vicenda è in atto una nuova prova di forza tra Roma e La Valletta: secondo Salvini, infatti, l’intervento di soccorso è stato condotto in prima battuta da Malta in acque maltesi; poi, sostiene il ministro dell'Interno, i maltesi hanno "accompagnato" il barcone verso le acque italiane dove è intervenuta la nave della Guardia costiera italiana. La Valletta nega invece questa ricostruzione e replica con una netta chiusura, affermando che Roma «non ha appigli legali per chiedere» un porto maltese e che «il porto più sicuro è Lampedusa».