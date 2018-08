«La Sicilia is wondeful!», da Jud Law uno "spot"per la nostra Isola

Come in un film americano che si rispetti, è da copione un personaggio famoso in vacanza in Italia che si rilassa dalle stress urbano e sceglie il nostro Paese per trascorrere momenti di svago e cultura. L'attore in questione, questa volta, è Jude Law (protagonista della serie tv ideata da Paolo Sorrentino "The young Pope" e noto per altri film del calibro de "Il talento di Mr Ripley") e la meta scelta è la Sicilia. Ospite in un villa nobiliare nel Sud-est della nostra regione, l'attore britannico ha girato in lungo e largo l'Isola apprezzandone le bellezze culturali e culinarie oltre che l'accoglienza.

«La Sicilia is wonderful», ha osservato Law andando in giro per le città e i piccoli borghi siciliani. In ogni posto che ha visitato si è fermato per gustarne a pieno i sapori della nostra terra elaborati dai sapienti chef che hanno cucinato per lui. A Siracusa ha girato per Ortigia senza temere l'assalto dei fan e si è fatto fotografare in compagnia dei proprietari di un noto bistrot del centro storico, completando poi la serata in locale sul mare nella zona del Plemmirio. A Marzamemi ha apprezzato anche i colori e il calore delle persone, dalle quali è rimasto affascinato per la solarità e la familiarità.

In molti si sono chiesti dove alloggiasse l'attore britannico e altrettanti hanno pensato fosse in uno dei lussuosi hotel in Sicilia. In realtà, la proprietaria di una dimora nobiliare ha avuto il piacere di ospitarlo per diversi giorni: una lunga vacanza quella che l'attore si è concesso nella sua prima volta in Sicilia. Ha apprezzato molto anche il paesaggio siciliano e il nostro mare. Due giorni fa ha trascorso un'intera giornata in un beach club esclusivo sul litorale di Ispica, gradendo la cordialità del titolare Giorgio De Flaviis e la cucina di pesce dello chef Andrea Ridolfi. Dopo aver visitato alcune cittadine barocche nel Ragusano, ha cenato un'altra nota locanda.

«La splendida vacanza siciliana», come l'ha definita lo stesso attore britannico, sembra il soggetto di un film, anche se negli ultimi tempi è davvero frequente la visita in Sicilia di noti personaggi del mondo del cinema, che scelgono di trascorrere nella nostra terra le vacanze lontano dalle metropoli americane.