Chiede "riscatto" per restituire auto rubata: 22enne arrestato a Catania

CATANIA - La Polizia di Stato di Catania ha arrestato Domenico Agatino Cannavò, di 22 anni, per tentata estorsione aggravata, in concorso con persone da identificare, col metodo del "cavallo di ritorno". Il giovane è stato bloccato da agenti del commissariato Nesima e della squadra mobile mentre restituiva al proprietario la sua auto, una Fiat Bravo che gli era stata rubata alcuni giorni prima, in cambio di una "riscatto".

Su disposizione della Procura distrettuale, Cannavò, che è "recidivo", visto che il 12 luglio scorso era già stato arrestato da personale della Squadra Mobile per lo stesso reato in concorso, è stato condotto in carcere dalla polizia.