«Minacce e botte all'ex fidanzata», un 50enne arrestato nel Catanese

CATANIA - Carabinieri del comando provinciale di Catania hanno arrestato un 50enne in esecuzione di un’ordinanza della Procura per atti persecutori e lesioni personali aggravate. L’uomo, che vive nel Catanese, già sottoposto al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dall'ex fidanzata, ha continuato a perseguitare la donna pedinandola, molestandola e minacciandola arrivando in alcune circostanze anche ad aggredirla a calci e pugni, procurandole delle gravi lesioni.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato sottoposto ai domiciliari.