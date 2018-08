Famiglie Arcobaleno, domenica pomeriggio "Family Day" a Palermo

PALERMO - Si terrò all'Orto Botanico di Palermo domenica prossima dalle 16 alle 19.30 il Family Day organizzato da Arcigay Palermo e Famiglie Arcobaleno. Inserito nel calendario del Palermo Pride 2018 e nell'ambito di Manifesta12, l’appuntamento per bimbi e genitori ha il titolo "Come semi leggeri": tra attività e laboratori, la giornata si articolerà in diversi momenti.

Al Timeo «Il linguaggio degli oggetti»: un laboratorio ispirato all'installazione Relocation Among Others Things di Khalil Rabah e che si presenta come un viaggio alla scoperta appunto degli oggetti. E poi «Body Map», laboratorio ispirato all'opera Scenes of Exchanges di Toyin Ojih Odutola: «I nostri corpi in movimento ci fanno attraversare strade che disegnano il nostro percorso».

«La nostra realtà stratificata» accanto al maestoso Ficus, è invece il laboratorio curato da Cassandra Funsten ed ispirato all'installazione The Drawned World di Micheal Wang. «Treasure garden», poi, è una caccia al tesoro che guida i partecipanti alla scoperta della riproduzione e della crescita delle piante insieme a Famiglie Arcobaleno, Arcigay Palermo e Palermo Pride. Il laboratorio si ispira all'istallazione Foreign Farmers di Leone Contini.

Collabora alla giornata anche l’agronoma e ricercatrice Adele Salamone e per parteciparvi è necessario essere in possesso di un Family Local Season Pass (20 euro, valido per due adulti e fino a 3 minori per l’intera durata della biennale) o di un Family-1-Day Ticket (35 euro, valido per due adulti e fino a 3 minori per l'intera durata della biennale). Il biglietto può essere acquistato al Teatro Garibaldi di Palermo oppure online sul sito web di Manifesta12.