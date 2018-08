Mancano l'aereo e l'equipaggio, cancellato un volo Milano-Catania

Domenica da dimenticare, quella di ieri, per i passeggeri del volo easyJet Milano-Catania rimasti a terra nell'aeroporto di Malpensa. La compagnia inglese ha cancellato il volo EZY2843 che sarebbe dovuto partire alle 7. Secondo una dichiarazione ufficiale di easyJet - che si è scusata per il disagio causato ai passeggeri - il volo sarebbe stato cancellato «a causa di un problema tecnico con il velivolo. Sfortunatamente non era possibile un equipaggio o un aeromobile sostitutivo per effettuare il volo».

«La sicurezza e il benessere dei passeggeri - si legge ancora nella nota della compagnia aerea - e dell’equipaggio sono la massima priorità di easyJet. I passeggeri che dovevano viaggiare su quel volo hanno avuto la possibilità di essere trasferiti su un nuovo volo gratuitamente o di ottenere un rimborso all'indirizzo www.easyjet.com e, se richiesto, gli è stata offerta una sistemazione in albergo. Per i passeggeri che hanno prenotato tramite compagnie aeree alternative, easyJet rimborserà le spese».

Per i disservizi aerei è possibile anche ricorrere ad EasyRimborso, un’azienda che si occupa proprio degli eventuali rimborsi previsti per i disservizi aerei. In ogni caso a regolare la materia è il regolamento Ue 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione e ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato.