Meteo, in Sicilia allerta gialla

ROMA - Nubifragi e maltempo, con il rischio di nuovi dissesti idrogeologici. Sono queste le previsioni meteorologiche per i prossimi giorni, con l’allerta gialla della Protezione Civile in sei Regioni, compresa la Calabria appena colpita dalla tragedia del Pollino, sia sul versante Jonico sia su quello tirrenico. In Calabria il bollino giallo riguarda il rischio idraulico, come anche in Sicilia, il rischio temporali (insieme a Basilicata e Sicilia) e il rischio idrogeologico, con Abruzzo, Sardegna, Sicilia e Veneto (Alto Piave).

«Le condizioni atmosferiche sull'Italia non subiranno sostanziali modifiche probabilmente fino alla giornata di venerdì», spiegano i metereologi di Epson Meteo: l’atmosfera resterà «instabile, quindi favorevole alla formazione di molti temporali, non solo attorno alle aree montuose, ma localmente anche nelle località di mare, specialmente quelle del Sud e delle Isole maggiori. Nel frattempo il caldo resterà intenso e le temperature oltre la norma soprattutto al Nord e in Toscana, dove il termometro potrebbe anche sfiorare i 35 gradi».

Dal weekend poi cambierà la temperatura, con una «perturbazione dalla Scandinavia con acquazzoni e netto calo delle temperature, specie al Nord», mentre il Sud dovrebbe rimanerne fuori, dichiara Edoardo Ferrara di 3bmeteo, che avverte comunque sui temporali nei prossimi giorni: «Saranno localizzati ma a tratti intensi, con rischio di qualche nubifragio, grandine e improvvise raffiche di vento».