Nave Diciotti, Procura di Agrigento indaga su mancato sbarco migranti

La Procura di Agrigento, che indaga per individuare gli scafisti che hanno condotto l’imbarcazione soccorsa da nave Diciotti con 190 migranti a bordo, ferma da lunedì sera nel porto di Catania, ha aperto anche un secondo fascicolo di inchiesta sull'illecito trattenimento degli extracomunitari che ancora non sono stati fatti scendere a terra. Sulla vicenda della nave della Guardia costiera sta facendo accertamenti anche la Procura di Catania che ha aperto un fascicolo di atti relativi finalizzato a comprendere se ci siano ipotesi di reato.

Il caso, di per sé già complesso, pone intricate questioni di competenza tra le varie Procure interessate dagli spostamenti della Diciotti di questi giorni. La nave, infatti, prima di arrivare a Catania ha sostato per giorni alla rada a Lampedusa - da qui l’interesse dei pm di Agrigento coordinati da Luigi Patronaggio - per far sbarcare 13 migranti in cattive condizioni di salute.