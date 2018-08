PALERMO - In Sicilia frequentare cinque anni di scuola superiore ha un costo complessivo di base che, nella migliore delle ipotesi, è pari in media ad almeno mille euro. È quanto emerge da un'indagine campione sui costi dei libri adottati dalle scuole e condotta su tutto il territorio regionale dall'Unione degli studenti Sicilia. Il titolo è abbastanza emblematico: "Scuola? Non chiamatela pubblica!".

Numerosi i problemi legati all'accesso all'istruzione: a partire dall'alto tasso di dispersione scolastica, che si aggira tra il 23 e il 24% (sopra la media nazionale, pari a circa il 14%). Un quadro sempre più allarmante questo legato alla dispersione e all'abbandono che, in molti casi, è proprio legato al costo spesso proibitivo per le famiglie siciliane.

