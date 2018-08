Aci Catena, ragazza sparita da festa ritrovata "confusa": si teme stupro

Una storia dai contorni ancora poco nitidi si è verificata nella notte fra lunedì e martedì, nel Catanese, in territorio di Aci San Filippo. Una vicenda che ha determinato notevole apprensione nella famiglia di una ragazza di 19 anni, residente ad Aci Catena, e dietro cui potrebbe celarsi - l’ipotesi, purtroppo, sembra sia stata seriamente presa in considerazione dagli investigatori - un caso di violenza sessuale. Di tale, terribile particolare, in verità, al momento non vi è certezza assoluta, ma sia gli investigatori sia i medici dell’ospedale Cannizzaro - là dove la ragazza è stata trasportata - stanno lavorando per chiarire nei dettagli quanto accaduto.

Tutto si è iniziato allorquando i genitori della ragazza si sono recati in una villa di via Scigliano, in aperta campagna, dove era in corso una festa privata. La giovane aveva chiesto di essere ripresa a una certa ora e padre e madre sono arrivati all'appuntamento così come convenuto. Della ragazza - che chiameremo Lilly, per tutelare la reale identità della vittima (o presunta tale...) - però, nessuna traccia.

Dopo avere atteso per un bel po’, il padre di Lilly decide di entrare nella villa e di “ricordare” alla figlia l’orario dell’appuntamento: la giovane, però, era come scomparsa. Sì, è vero, gli amici - ancora in tanti presenti - confermavano di averla vista, di essersi intrattenuti anche con lei, ma nonostante le ricerche in tutte le stanze, della giovane nessuna traccia. Circostanza che consigliava a papà e mamma di rivolgersi alle forze dell’ordine.

Arrivati nella villa, i carabinieri della compagnia di Acireale decidevano di coinvolgere anche i vigili del fuoco del distaccamento, temendo che la ragazza fosse finita in una zona impervia. Ciò fin quando sul telefonino dei genitori non arrivavano alcuni messaggi di Lilly, considerati poco rassicurativi, piuttosto vaghi e poco consistenti.

Poteva anche non essere la ragazza a scrivere, tanto più che pare che la stessa non rispondesse al telefono, ma ciò ha portato tutti i presenti a intensificare le ricerche ed ha ritrovare la giovane a quasi 300 metri dalla villa, in una zona buia: Lilly era riversa a terra, in stato confusionale e non ricordava nulla di quanto accaduto in quelle ore. Ma proprio in quei frangenti è stata ipotizzata la violenza sessuale.

Richiesto l’intervento di un’ambulanza del 118, la giovane è stata soccorsa e trasportata nell'ospedale Cannizzaro. Gli inquirenti, pur mantenendo un rigoroso riserbo, pare abbiano avviato le indagini per risalire al misterioso individuo che avrebbe abusato della ragazza. O per chiarire, in ogni caso, come la ragazza si sia ritrovata fuori dalla villa, in terra e praticamente priva di conoscenza.