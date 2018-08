Giancarlo Giannini torna in Sicilia. A Zafferana Etnea domenica prossima, alle 21.30 nell'Anfiteatro comunale porterà in scena "Le Parole Note". E’ questo il titolo scelto dal grande maestro del teatro e del cinema internazionale per un recital che vuole essere un racconto, un dialogo, tra il famoso artista e gli spettatori. La serata, organizzato da Terzo Millennio srl di Andrea Peria Giaconia, in collaborazione con Cabiria production, rientra nell'ambito delle manifestazioni di "Etna in Scena".

Giannini interpreterà poesie e monologhi di grandi personaggi come Dante, Neruda, Montale, D’annunzio e non mancheranno i versi dei più importanti poeti e scrittori napoletani come Salvatore Di Giacomo ed Eduardo De Filippo. Ad accompagnarlo in questo viaggio poetico-musicale sarà Marco Zurzolo, noto sassofonista partenopeo, con il suo quartetto completato da Carlo Fimiani alla chitarra, Aldo Perris al contrabasso e Agostino Mennella alla batteria.