Cade intonaco da ponte sulla A18: giunge allarme, scattano verifiche

Vigili del fuoco ieri in azione sera attorno alle 20 per l’esecuzione di una serie di verifiche statiche in un viadotto (il numero 15) che attraversa la rete autostradale Catania Messina, poco prima dell’uscita per Giarre. Attorno alle 19 era stata infatti segnalata alla Polstrada, da diversi automobilisti in transito, la caduta di piccoli frammenti di intonaco tali da rappresentare pregiudizio per le vetture.

Ieri fino a tarda sera, a seguito delle complesse operazioni di messa in sicurezza del cavalcavia, ad opera dei vigili del fuoco, in corrispondenza delle due carreggiate, si sono registrati lunghi rallentamenti prima in direzione Catania, e successivamente su Messina. Le operazioni manutentive sono andate avanti fino a tarda notte ed hanno coinvolto la squadra boschiva dei Vvff attiva sull'A18 e un’altra invece del distaccamento di Acireale che hanno spicconato frontalini e intradosso del cavalcavia; sul lato monte, sono intervenuti, invece, i vigili del fuoco del distaccamento di Riposto. In supporto anche l’autoscala del comando provinciale di Catania.