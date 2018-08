Mare color "marroncino" a Brucoli, ma niente paura: svelato il mistero

Forti piogge in questi giorni in Sicilia e fiumi isolani che, com'è naturale, si sono ingrossati. Così, nel Catanese, anche per il Simeto, che ha scaricato in mare, sulla costa jonica, abbondanti materiali raccolti lungo la sua corsa. E da ieri mattina il mare dalla playa a Brucoli si presenta - com'è si vede dalle foto a corredo di queste righe - colorato di marroncino.... Un fenomeno che dapprima, ovvero prima appunto di scoprirne le cause, s'era presentato come un mistero: risolto, però.