Salvini: «I bambini possono scendere»

«Sulla nave Diciotti ci sono 29 bambini? Loro scendano, faccio un passo oltre». Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, in una diretta Facebook. Il leader leghista ha poi avvertito: «Degli altri con il mio permesso non sbarca nessuno. Se vogliono intervenire il presidente della Repubblica o il presidente del Consiglio lo facciano, ma non con il mio consenso».

Il ministro dell'Interno si è anche rivolto al procuratore Patronaggio: «Leggevo che la Procura di Agrigento ha aperto un fascicolo contro ignoti per sequestro di persona. Sono qua, non sono ignoto. Sono ministro dell’Interno di questo Paese con il

mandato preciso di difendere i confini di questo Paese, di occuparsi della sicurezza. Se bloccare una, due, tre, quattro o

cinque navi mi comporta accuse e processi, ci sono»