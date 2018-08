Ancora maltempo in Sicilia, i maggiori disagi nel Palermitano

Ancora maltempo in Sicilia, dove la Protezione civile ha diramato un avviso di criticità meteo di colore giallo per temporali sull'intero territorio. Violenti acquazzoni, la notte scorsa, hanno causato diversi problemi tra Palermo e provincia. Decine le richieste di intervento, per allagamenti di strade ma anche alcuni magazzini, giunte alla sala operativa dei vigili del fuoco. Le situazioni più critiche, ancora una volta, lungo la fascia costiera, in particolare a Mondello, Partanna e Sferracavallo. Molti cittadini sono rimasti bloccati nelle loro abitazioni. Allagamenti anche in alcuni comuni della provincia. Rallentamenti sull'autostrada A29 Palermo - Mazara del Vallo, in particolare tra gli svincoli di Isola delle Femmine e Partinico.