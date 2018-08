Lavori tra Roccapalumba e Xirbi, per una settimana stop alla linea Fs Palermo Catania

Da oggi e fino a sabato 1 settembre sarà sospesa la circolazione ferroviaria tra Roccapalumba e Caltanissetta Xirbi, sulla linea Palermo-Catania. Il provvedimento, programmato da Rete Ferroviaria Italiana a partire da lunedì 26 agosto sull'intera linea per interventi di potenziamento dell’infrastruttura, è stato anticipato a causa dei danni provocati dal maltempo che negli ultimi giorni ha colpito la Sicilia. La mobilità sarà garantita con servizi di autobus sostitutivi. I bus effettueranno le fermate nei piazzali antistanti le stazioni.

Gli orari di arrivo e partenza potranno variare in funzione del traffico stradale. Informazioni dettagliate, con il numero dei treni interessati, orari e fermate, disponibili nelle stazioni, uffici assistenza clienti e sui canali informativi on line delle società del Gruppo FS.