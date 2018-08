Diciotti, la Procura di Agrigento: «Indagato un ministro». E' Matteo Salvini

«La Procura di Agrigento, al termine dell’attività istruttoria compiuta a Roma, ha deciso di passare a noti il fascicolo, iscrivendo due indagati, un ministro e un capo di gabinetto, e trasmettendo doverosamente i relativi atti alla competente Procura di Palermo per il successivo inoltro al tribunale dei ministri del capoluogo». Lo ha reso noto la stessa Procura di Agrigento.

Il ministro iscritto sul registro degli indagati è Matteo Salvini. Si è appreso da fonti molto attendibili ed è stato sostanzialmente anticipato dallo stesso ministro dell’Interno che, come di consueto, si è affidato ai suoi social: «Il Procuratore di Agrigento ha chiesto ufficialmente i miei dati anagrafici. Per fare cosa? Non perda tempo, glieli do io. Matteo Salvini, nato a Milano il 9/3/1973, residente a Milano in via xxx, cittadinanza italiana. Se vuole interrogarmi, o magari arrestarmi perché difendo i confini e la sicurezza del mio Paese, ne sono fiero e lo aspetto a braccia aperte!».

A Matteo Salvini i magistrati di Agrigento, guidati dal procuratore Luigi Patronaggio, contestano il sequestro di persona, l'arresto illegale e l'abuso d’ufficio.