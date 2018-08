Messina, uomo ferito a colpi di pistola in un agguato 25/08/2018 - 21:14 di Redazione

Un 63enne è stato ferito in viale Giostra, a Messina, da due persone su una moto che hanno esploso alcuni colpi di pistola. La vittima, colpita ad un braccio e al torace, è stata trasportato in ospedale. Non è in pericolo di vita. Indagano i carabinieri.