«Cara di Mineo meno oneroso»,dice Salvini: ma sbaglia i conti...

CATANIA - Matteo Salvini ha sempre detto di volerlo chiudere. E adesso che, da ministro dell’Interno, se l’è ritrovato con un appalto in corso, ha deciso di tenerselo. Ma il Cara di Mineo sarà «meno oneroso e meno affollato», ha detto il ministro dell’Interno: passerà da 3 mila a 2.400 ospiti, «con un costo giornaliero per immigrato che scenderà da 29 a 15 euro», sostiene il Viminale annunciando «risparmi superiori a 10 milioni di euro in un anno».

Ora siamo al dunque. La Prefettura di Catania ha appena aggiudicato l’appalto triennale per la gestione dei servizi al Cara. Su una base d’asta di 49,9 milioni i quattro lotti “spacchettati” (fornitura di servizi alla persona, fornitura pasti, pulizia ambientale e fornitura beni) sono stati aggiudicati per un totale di 40.985.361,26 euro. Un importo che, a prima vista, è di molto inferiore ai 96.907.500 euro con cui fu vinto il bando poi finito nell'inchiesta giudiziaria nata da un costone di Mafia Capitale e finita con un processo in corso a Catania, che vede imputato - fra gli altri - l’ex sottosegretario alfaniano Giuseppe Castiglione.

Ma è davvero un costo «meno oneroso» per le casse pubbliche?

