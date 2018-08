Indagine su Salvini, gli atti a Palermo al Tribunale dei ministri

PALERMO - I pm di Agrigento, che hanno iscritto il ministro dell’Interno Matteo Salvini nel registro degli indagati per la vicenda della nave Diciotti, dovrebbero trasmettere mercoledì il fascicolo d’inchiesta alla procura di Palermo che dovrà poi «girare» gli atti al Tribunale dei ministri, competente visto il coinvolgimento di un membro dell’esecutivo. I reati contestati a Salvini, coindagato col suo capo di gabinetto, il prefetto Matteo Piantedosi, sono sequestro di persona, arresto illegale e abuso d’ufficio.

La trasmissione degli atti al tribunale dei ministri dovrà avvenire entro 15 giorni dalla ricezione della carte dalla Procura di Agrigento. L’organo collegiale ad hoc, composto dai gip Fabio Pilato e Filippo Serio e dal giudice del tribunale fallimentare Giuseppe Sidoti, estratti a sorte come prevede la legge, ha 90 giorni, compiute le indagini preliminari e sentito il pubblico ministero, per decidere se archiviare o trasmette gli atti alla Procura perché quest’ultima chieda l’autorizzazione a procedere al Senato visto che Salvini è un senatore.

Il tribunale dei ministri ha poteri istruttori e potrà dunque ascoltare testimoni, interrogare gli indagati, acquisire documenti.

L'indagine però non sembra preoccupare il ministro Salvini che su Facebook fa un ironico brindisi all'inchiesta agrigentina mentre si dice assolutamente «sereno, tranquillo e determinato», Matteo Piantedosi, capo di Gabinetto del ministro dell’Interno, che - secondo quanto riferiscono fonti vicine al capo di gabinetto - afferma di non essere «turbato» dall’indagine del pm di Agrigento. Il suo rapporto con Salvini, professionale e umano - aggiungono le stesse fonti - non è in discussione e si è addirittura rinforzato. Piantedosi è convinto che sull'affaire Diciotti non sia stata violata alcuna norma.