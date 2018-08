Altro che panini, con un escavatore dal McDonald's portano via la cassa

ACIREALE - Spettacolare rapina ad opera di una banda con escavatore al McDonald's di Viale Cristoforo Colombo ad Acireale. I malviventi sono entrati in azione all'alba, intorno alle 4 del mattino, riuscendo a scardinare dal muro la cassa continua con all'interno il denaro contante.

Una rapina audace considerato che la multinazionale americana è aperta h24 per via del servizio riservato agli automobilisti Mac drive e che dunque l’azione criminale si è consumata in presenza di clienti e dipendenti.

Il colpo al Mcdonald è stato pianificato nei minimi dettagli. I malviventi, da tre a quattro persone, con il volto travisato, hanno avuto il tempo di spostare persino l’auto di un dipendente che intralciava il transito dell’escavatore riuscendo, poi, a disancorare la cassa continua e fuggire, portandola via. Sull'episodio indagano i carabinieri.