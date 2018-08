Aeroporto di Comiso, da Ryanair stop per due mesi ai voli per Roma

Sospesi per due mesi i collegamenti aerei tra Comiso e Roma. Ryanair non coprirà la tratta dall'1 settembre al 27 ottobre, dal 28 i voli riprenderanno per Roma Ciampino e non più Fiumicino. «La decisione di Ryanair è stata assunta già qualche tempo fa - spiega al Giornale di Sicilia l’ad di Soaco, la società che gestice lo scalo, Giorgio Cappello - non è un disimpegno da Comiso. È dovuto ai problemi tecnici e gestionali di Ryanair che, negli ultimi mesi, hanno portato la compagnia irlandese a chiudere altre rotte. La sospensione aggrava, però, la situazione economica dello scalo comisano».

«Da febbraio dello scorso anno - continua Cappello - le risorse finanziarie sono finite ed abbiamo chiesto ai soci di provvedere. Il management di Soaco ha fatto tutta la sua parte, ma non ha le risorse finanziarie per operare. Il 12 luglio 2017 abbiamo prodotto un piano industriale che l’assemblea dei soci ha approvato, con una richiesta finanziaria di 7 milioni di euro. Ad oggi, nelle casse della società non è arrivato un euro. Il 25 luglio scorso la Soaco ha chiesto l’autorizzazione per dare in affitto la gestione della struttura.