La Sicilia terra d'anarchia urbanistica:solo l'8% dei Comuni è a posto col Prg

PALERMO - La Sicilia dei piani regolatori è all'Anno zero. Su 390 Comuni nell'Isola, il 92% rientra in uno dei seguenti casi: o lo strumento di pianificazione è scaduto, o non è stato approvato, o è assente. Molti di questi centri infine sono fermi ai programmi di fabbricazione, strumenti urbanistici del secolo scorso, che in alcuni casi risalgono anche agli anni 70.

Per portare avanti un Piano regolatore in un Comune con 15 mila abitanti in Sicilia, occorrono in media non meno di 200 mila euro e, crescendo in termini di popolazione, si arriva fino a 400 mila euro. Nella legge di stabilità regionale era stata inserita, non a caso, la cifra di 10 milioni di euro vincolati ai Prg, ma poiché facevano parte dei fondi di Sviluppo e coesione la “mannaia” dell’impugnativa romana ha annullato, almeno per il momento, ogni possibilità di utilizzo: «In fase di riprogrammazione di queste risorse - spiega il direttore generale del Dipartimento Territorio, Giovanni Salerno - l’intervento nel tempo potrebbe essere praticabile».

La Sicilia è una delle poche regioni a non essersi dotata di un Piano territoriale regionale, lo strumento integrato per definire obiettivi di “sviluppo e coesione del sistema territoriale regionale”. Il governo Musumeci sta lavorando alla redazione, per la prima volta, di un dispositivo di cui in passato non c’è traccia: «Il Dipartimento sta predisponendo le linee-guida», chiarisce Salerno. Il governo regionale si è posto tra gli obiettivi quello di andare a rivedere la legge di settore che in Sicilia è vigente dal 1978. A quarant'anni di distanza una riforma urbanistica regionale diventa necessaria. L’adeguamento dei Prg nei territori inoltre è una condizione necessaria per l’utilizzo delle risorse europee che spesso invece non vengono spese.

I piccoli centri a volte non intendono assumere scelte impopolari, ma il vero problema rimane il solito, gli enti locali ingessati soprattutto per la carenza pressoché totale di risorse economiche da destinare al perfezionamento dei singoli step da portare avanti o ai piani da far avanzare nel lungo dedalo di atti, carte e vincoli.

Palermo (l’ultimo aggiornamento è del 2002), Trapani, Catania, Messina, solo alcune delle realtà tra le più rilevanti che dovranno confrontarsi con il problema di adeguare pianificazione e obiettivi dei Prg.

L’unica certezza che rimane in campo, oltre ai soldi che mancano, è data dalla ridefinizione dei rapporti tra Regione e Comuni siciliani. Un iter di base oggi per l’approvazione di un Piano regolatore, quando va bene, richiede da 5 a 6 anni. Semplificazione di fondo dunque tra gli obiettivi, ma, al tempo stesso, la possibilità da dare ai Comuni da un lato di essere più autonomi, e dall'altro di doversi assumere delle responsabilità.

Le prove di “deregulation” 2.0 da portare avanti degli strumenti urbanistici da adeguare alle esigenze dei territori, secondo una coerenza di tempi che non può essere legata a quella del “pantano” in cui spesso il groviglio della burocrazia conduce, proietta una luce nuova del ruolo potenziale della Regione con i Comuni siciliani: «Il ragionamento va esteso e non riguarda solo i piani regolatori - chiarisce Mario Alvano, segretario regionale di Anci Sicilia - a tutti gli strumenti di programmazione relativi alla gestione del territorio, ma anche a quella economica-finanziaria dell’ente. Tra questi metterei anche quelli di Protezione civile, e anche quelli per smaltire l’amianto».

Strumenti e contesti sono dunque destinati a cambiare, variando anche il canale di dialogo. Revisione di metodo e aggiornamenti per superare un limite oggettivo: «Bisogna agire su due aspetti della vicenda, da un lato provare a introdurre modalità di semplificazione normativa facendo attenzione a non compromettere gli equilibri sui territori. D’altro canto c’è un problema di base che non va sottovalutato, mancano cioè le figure qualificate e i tecnici dei singoli enti». Il mancato turnover con i dipendenti che hanno lasciato il servizio negli anni, gli enti locali non hanno alcuna possibilità di assumere. Rivolgersi all'esterno con soluzioni e affidamenti mirati può essere una soluzione solo parziale, come spiega lo stesso Alvano: «La conoscenza del proprio territorio non può essere un optional, ma è il dato da cui partire per ogni tipo di ragionamento».

Accorciare la filiera tra chi comincia un’idea progettuale, chi la porta avanti e la segue, e chi, infine, la realizza, senza che passino i tempi biblici che fino a questo momento hanno caratterizzato queste lunghe e annose storie: «Non servono documenti splendidi, ma idee e soluzioni che arrivano a compimento - commenta Alvano - che poi mette al centro l’idea che, a suo avviso, potrebbe contribuire ad alimentare il cambio di passo richiesto: «Mi chiedo infatti - prosegue - se non sia arrivato il momento di fare spazio ai piani territoriali. Non sempre una separazione netta tra un Comune e un altro ha senso. Fino a che punto serve l’utilizzo di due strumenti di pianificazione differenti per due territori molto simili? Forse concentrare le risorse con uno strumento regolatore più ampio per un’unica area che ha caratteristiche comuni, potrebbe essere un fatto di buon senso».

Non una logica dunque del “fai da te” con i Comuni liberi e slegati da una cornice normativa di riferimento chiara e da applicare, quanto la definizione di soluzioni per aree omogenee: «I dati stessi dicono - conclude Alvano - che rincorrere esiti per ogni Comune diventa quasi proibitivo».