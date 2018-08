Catania, botte a donna e prete anziani per rubare l'auto

Carabinieri del nucleo radiomobile di Catania hanno arrestato Giovanni Angelo Mazzarino, 46enne, già sottoposto ai domiciliari, per evasione e rapina. Ieri sera, intorno alle 21.30, l’uomo si è allontanato dalla propria abitazione ed ha raggiunto piazza Santa Maria della Salute dove ha aggredito una 81enne, pensionata ed un sacerdote 86enne impossessandosi con violenza della vettura Hyunday I10, della donna.

I militari immediatamente intervenuti, su richiesta degli stessi rapinati, in via Michele Scammacca hanno subito intercettato il fuggitivo a bordo dell’auto, bloccandolo ed ammanettandolo.

Le vittime sono state soccorse e trasportate al pronto soccorso dell’ospedale Vittorio Emanuele, dove la donna è stata medicata con una prognosi di 5 giorni per le escoriazioni riportate in varie parti del corpo, mentre il sacerdote avendo riportato un trauma cranico contusivo è rimasto ricoverato, non versando al momento in pericolo di vita. L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato condotto nel carcere di Piazza Lanza.