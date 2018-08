Prelievo multiorgano al Garibaldi Nesima: donati fegato, reni e le cornee

Prelievo multi organo eseguito la scorsa notte all’ospedale Garibaldi di Nesima su una donna di 74 anni ricoverato per stato di coma in emorragia cerebrale. Per la delicata operazione è intervenuta l’équipe multidisciplinare dell’Ismett di Palermo, costituita da un chirurgo toracico e da un chirurgo generale, che ha prelevato il fegato, entrambi i reni e le cornee.

Le attività di prelievo sono state rese possibili dall’impegno del personale dell’Arnas Garibaldi ed in particolare dall’attività di coordinamento svolto dal referente di Nesima, Bruno Longo, e dal coordinatore locale aziendale, Ilenia Bonanno. In attesa di essere trapiantati, il fegato e i reni sono stati inviati proprio all’Ismett di Palermo, mentre le cornee avranno come destinazione la Banca degli occhi di Mestre, riferimento specifico della Regione siciliana.

Il Commissario dell’ospedale Garibaldi, Giorgio Santonocito, "esprime soddisfazione per l’intensa attività svolta, che pone l'azienda ai primi posti in Sicilia, a testimonianza di quanto siano rilevanti e spesso determinanti gli aspetti organizzativi in una attività così delicata e multidisciplinare come quella dei prelievi» e «un sentito ringraziamento ai familiari del donatore per la sensibilità dimostrata»