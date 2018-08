In Sicilia ci si abbuffa anche di farmaci: spesa annua di 2,3 mld per i medicinali

PALERMO - La spesa farmaceutica, tra pubblica e privata, nel 2017 in Italia è stata pari a 29 miliardi e 464 milioni di euro di cui il 75% rimborsato dal Servizio sanitario nazionale con un +1,2% rispetto al 2016. La Sicilia nella classifica delle Regioni si classifica al quarto posto con 2 miliardi e 295 milioni di euro alle spalle di Lombardia (4 miliardi e 675 milioni), Campania (3,25 miliardi) e Lazio (2,9 miliardi). Rispetto al 2016 si registra, a livello nazionale, un aumento dell’1,2%. Sono aumentate le spese per i prodotti di automedicazione e la spesa ospedaliera. In media, per ogni cittadino italiano, la spesa ammonta a circa 492 euro. Sempre più giù, invece, la spesa territoriale. Sono questi i dati fondamentali del Rapporto OsMed 2017 “L’uso dei farmaci in Italia”.

