Ex Province in Sicilia, 10 candeline ma non c'è nulla da festeggiare...

PALERMO - Un bambino nato il giorno dell’ultimo voto per l’elezione degli organi di gestione delle ex Province, oggi Liberi consorzi («Hanno scelto un termine di un secolo fa», tuona con fastidio il governatore Nello Musumeci) oggi va in quinta elementare. Dalla consultazione del 2008, infatti, sono trascorsi 10 anni e tre mesi. Le “contee” di Sicilia, che negli anni tra il 1994 e il 2008 (questo il regno dell’elezione diretta) furono governate, tra gli altri. da Bruno Marziano a Siracusa, Ciccio Musotto a Palermo, Mimmo Turano a Trapani e Nello Musumeci, Raffaele Lombardo e Giuseppe Castiglione a Catania, hanno conosciuto nell'ultimo lustro solo commissari straordinari. Di altro lustro ne hanno visto veramente poco.

