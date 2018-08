Botte da orbi e pure una pugnalata, è rissa furibonda tra due famiglie

CATANIA - Carabinieri di Caltagirone e di Mirabella Imbaccari hanno arrestato un 35enne, un 76enne ed una 29enne, tutti componenti lo stesso nucleo familiare, per tentato omicidio aggravato in concorso, rissa aggravata e lesioni personali, mentre altre due persone - un 48enne e la consorte 40enne - sono state arrestate per rissa aggravata e lesione personale. Lo scontro tra i due nuclei familiari sarebbe riconducibile a vecchi rancori e diatribe legate al vicinato.

La lite è degenerata al punto che il 35enne ha estratto un coltello sferrando un colpo contro un 52enne appartenente all'altra famiglia. La vittima immediatamente soccorsa dai sanitari del 118 è stata subito trasportata nell'ospedale «Gravina e Santo Pietro» di Caltagirone, da dove, a seguito del peggioramento del quadro clinico, è stata successivamente elitrasportata nell'ospedale «Cannizzaro» di Catania rimanendo ricoverata in prognosi riservata ed in pericolo di vita.

Nel corso dei successivi accertamenti i militari hanno accertato che i familiari della vittima hanno reagito energicamente alla rissa colpendo le controparti con diversi oggetti contundenti, che sono stati rinvenuti e sequestrati. Anche gli altri partecipanti alla colluttazione sono stati trasportati e medicati nell'ospedale di Caltagirone, rispettivamente il 35enne perché riscontrato affetto da ferite multiple e contusioni sparse al volto ed al tronco, ferite da taglio alla regione sopraciliare sinistra e ascellare sinistra», venendo giudicato guaribile in 21 giorni, mentre alla 29enne è stata riscontrata una frattura del volto e del cuoio capelluto giudicata guaribile in 21 giorni ed al 48enne è stato riscontrato un trauma cranico minore con escoriazione frontale destra ed occipitale sinistra, escoriazione gomito sinistro, ecchimosi avambraccio sinistro.

Gli arrestati sono stati posti ai domiciliari, come disposto dall'Autorità Giudiziaria.