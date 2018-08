Salvini indagato: «Beh, in passato toccava invece a ministri ladri...»

«Non vedo l’ora di andare a spiegare le ragioni mie e della sicurezza del popolo italiano». Così oggi a Venezia il ministro degli Interni, Matteo Salvini, in merito all'inchiesta della Procura di Agrigento sulla vicenda della Diciotti.

«Alcuni ministri erano indagati perché avevano rubato - ha osservato il titolare del Viminale -, io sono indagato perché ho difeso i confini e la sicurezza del mio Paese. E’ un mondo strano. Io sono così tranquillo che sono pronto a confrontarmi con tutto e con tutti».

«Possono indagarmi per quello che vogliono - ha concluso Salvini -, io tiro dritto come un treno. L’unico aspetto che mi turba è che devo spiegare ai miei due figli che papà non è un sequestratore. Ecco, l’unica difficoltà è questa: poi gli italiani hanno già capito».