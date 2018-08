L'Enac avverte: «Ricapitalizzare oppure chiudere aeroporto di Comiso»

A rischio l'aeroporto di Comiso dopo la presa di posizione del presidente dell'Enac, Vito Riggio: «Esprimo forte preoccupazione per la critica situazione finanziaria dell’aeroporto di Comiso e ho chiesto agli uffici Enac di verificare con urgenza la sussistenza dei requisiti di sicurezza per mantenere aperto l’aeroporto in assenza di una forte ricapitalizzazione della società che gestisce l’aeroporto di proprietà del comune di Comiso e di un socio fallito».