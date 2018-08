Aci Trezza, moto contro muro: muore un 25enne, grave l'amico

Drammatico incidente stradale autonomo la notte scorsa poco dopo le 3,00 lungo la Statale 114 in territorio di Aci Trezza, con un bilancio pesante di un morto e un ferito grave.

Uno scooter, in sella al quale viaggiano due giovani, per cause da accertare, è andato a finire fuori strada impattando violentemente. Uno dei due giovani, un 25 enne, è morto sul colpo mentre l’altro, soccorso dai sanitari del 118, è stato condotto al pronto soccorso dell’ospedale Cannizzaro in codice rosso.

L’uomo ha riportato un trauma toracico addominale, frattura avambraccio, varie contusioni ed escoriazioni. I rilievi dell’incidente sono stati eseguiti dai carabinieri della compagnia di Acireale.