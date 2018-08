Catania, investe pedone e anziché soccorrerlo lo minaccia e scappa

Investe un pedone e anziché prestare soccorso va via non prima di minacciarlo mostrandogli un distintito e una paletta del Ministero dei Trasporti. I poliziotti del Commissariato Borgo Ognina hanno denunciato l’uomo per omissione di soccorso, lesioni colpose e usurpazione di funzioni pubbliche.

L’incidente è accaduto in piazza Mancini-Battaglia. Ad avvertire i poliziotti è stata la vittima dell’incidente che si è fatto anche refertare al pronto soccorso dell’Ospedale Cannizzaro dov’è stato trasportato in ambulanza. L’investitore è stato subito identificato e, sentito dai poliziotti, inizialmente ha negato ogni addebito, affermando di essere estraneo alla vicenda. Gli investigatori, però, non hanno creduto alla versione dell’automobilista che, sin dall’inizio, è apparso agitato e discordante e, recatisi presso la sua abitazione, hanno rinvenuto sul parabrezza della sua autovettura una targhetta istituzionale che l’uomo aveva ricevuto in dotazione quando era in servizio quale Funzionario della Motorizzazione Civile di Catania.

Di fronte all’evidenza dei fatti e per evitare ulteriori conseguenze, l’automobilista ha confessato ogni addebito, consegnando anche la paletta utilizzata e che l’uomo ha ammesso di non avere riconsegnato quando era andato in pensione.