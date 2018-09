Caltagirone, vigile urbano aggredito con bastone chiodato: preso 25enne

CALTAGIRONE - “Soltanto” traumi al cranio, alla spalla e al coccige (questi ultimi rimediati nella caduta) e 12 giorni di prognosi, ma poteva andare molto peggio a un vigile urbano raggiunto, fra la testa e la spalla sinistra, da un colpo di bastone chiodato sferratogli con forza (il bastone, di legno, si è pure spezzato) da un giovane delinquente che ha così sfogato sul malcapitato in divisa la propria irrefrenabile rabbia.

La vicenda, considerata la dinamica e soprattutto la potenziale capacità di offendere dello “strumento” usato, avrebbe potuto avere ben altro epilogo. Invece, si è conclusa con danni tutto sommato ridotti per la vittima. Per fortuna, infatti, a colpire il rappresentante della polizia locale è stata la parte di bastone che risultava priva di filo spinato. Altrimenti per il vigile le cose sarebbero probabilmente andate in maniera assai diversa. E oggi le conseguenze sarebbero state più gravi. Il bastone, infatti, come si vede nella foto, date le sue caratteristiche, avrebbe potuto fargli davvero male.

L’aggressore, un incensurato di 25 anni, è stato presto immobilizzato e subito dopo colto da malore (avvertiva, in particolare, un senso di spossatezza che ha in qualche modo preoccupato i presenti) tanto da rendere necessari la richiesta di un’ambulanza e il ricorso alle cure dei sanitari dell’ospedale “Gravina”, dove il giovane è stato trasportato. Il venticinquenne è stato infine denunciato in stato di libertà alla locale Procura per violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

Il ferito, un ispettore della polizia municipale, era accorso insieme con un collega in strada, in un quartiere del centro storico di Caltagirone, per riportare la calma ed evitare guai peggiori dopo che il giovane era andato in escandescenza contro la sorella (a originare questo suo stato sarebbero stati futili motivi) e la madre, che era intervenuta a difesa della ragazza.

Una situazione difficile, che aveva consigliato a qualcuno di richiedere l’intervento delle forze dell’ordine per impedire che potesse ulteriormente degenerare. All'arrivo sul posto dei due vigili urbani che tentavano di allontanare le insidie incombenti sulla donna, il giovane, così come si ricava dalla ricostruzione dei fatti della polizia municipale, ha colpito uno di loro con quel bastone trasformato in una vera e propria arma.