A fuoco la pineta di Calamona nel Messinese 01/09/2018 - 18:34 di Redazione

Problemi per i vigili del fuoco e per la forestale per arrivare sul luogo a causa di una strada franata

Un incendio si è sviluppato nel pomeriggio a Messina nella pineta di Calamona e a ridosso dei villaggi di Salice e Castanea. Vigili del fuoco e Forestale hanno avuto difficoltà a passare da una strada di Salice dove parte del costone è franato mesi fa.