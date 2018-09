Palagonia, il sindaco Astuti: «Nemmeno l'Isis fa queste cose»

«Ci vuole più sicurezza per questa città. Solo un folle ha potuto fare una cosa simile. Se ripenso a quello che è accaduto ieri sera, neanche l’Isis fa queste cose. Ha colpito le persone una per una fin quando non è caduta l'ultima».

L’ha detto il sindaco di Palagonia, Salvatore Astuti, che ha convocato per lunedì una seduta straordinaria del Consiglio comunale e nel pomeriggio ha riunito in municipio la giunta dopo i fatti accaduti ieri sera in via Savona.

«In questa città - ha aggiunto - si sono registrati negli ultimi 24 mesi sei episodi di violenza, questo è il settimo, fatti separati ma con un filo conduttore: la perdita di valori».

Per il parroco della chiesa di San Giuseppe, Renzo Venuti, "ci sono problemi legati a tossicodipendenza, dispersione scolastica. In città c'è benessere, ma anche grandi difficoltà. C'è grande paura soprattutto nelle periferie: stiamo tentando di riavvicinare la gente per permettere un riscatto. Ma serve il supporto delle istituzioni, delle forze dell’ordine, altrimenti sarà un processo assai difficile. La violenza è un linguaggio, una reazione».