Migranti in Sicilia, è stop ai barconi ma cresce l'arrivo di piccoli natanti 02/09/2018 - 09:59 di Redazione

Il piano B dei trafficanti: in mare scafi di dimensioni ridotte per eludere i controlli delle navi che pattugliano le acque. E sempre più spesso i porti di partenza sono in Tunisia

LAMPEDUSA - Blocco dei barconi carichi di migranti, apparente tranquillità nel canale di Sicilia per i flussi di chi parte rischiando la vita dalle coste libiche ma tra gli uomini che pattugliano l’area marina che va dalle coste sud dell’Isola al Nord Africa serpeggia il timore che possano ricominciare gli sbarchi autonomi. Piccoli natanti che partono magari dalle coste tunisine con poche persone a bordo e che superano le navi che pattugliano le acque. Ciò che avveniva alla fine degli anni Novanta. I segnali cominciano ad esserci. Sei imbarcazioni, con a bordo 66 migranti, sono state bloccate l'altra notte a Lampedusa (Agrigento). I carabinieri hanno prima scoperto tre natanti, con a bordo 30 persone, che erano appena approdati a molo Favarolo e poi un’altra piccola imbarcazione, con sopra altri 14, che era riuscita a spingersi fino a cala Palme. La Guardia costiera, invece, nelle acque antistanti alla più grande delle isole Pelagie, ha intercettato e fermato altri due natanti con a bordo 8 e 14 tunisini. Tutti i 66 migranti sono stati portati all'hotspot di contrada Imbriacola. Nell'Agrigentino poi gli investigatori continuano a cercare le persone che si trovavano a bordo della piccola imbarcazione lasciata sull'arenile della spiaggia di Giallonardo a Realmonte. Insieme ai vestiti bagnati abbandonati chiari segni di uno sbarco fantasma di migranti. Carabinieri e polizia stanno setacciando l’area, spingendosi fino a Porto Empedocle e Siculiana. Un gruppo di migranti era arrivato tre giorni fa a Lampedusa su un barchino trainato da un peschereccio tunisino. Ieri la Guardia di finanza ha arrestato i sei tunisini, componenti l’equipaggio del motopesca, per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e i 14 migranti che erano sulla barchetta sono stati denunciati per ingresso illegale. Mercoledì scorso, durante una ricognizione aerea dell’agenzia europea Frontex, era stata avvistata a più di 80 miglia a Sud da Lampedusa la piccola imbarcazione trainata dal peschereccio tunisino. A notte inoltrata, quando il natante è stato sganciato dal traino e si trovava a circa 24 miglia da Lampedusa, le motovedette e un guardacoste del reparto operativo aeronavale della Guardia di finanza di Palermo, in contatto con la Procura di Agrigento, hanno intercettato l’imbarcazione con i migranti ed hanno bloccato il peschereccio.