A 24 ore dall'apertura della stagione, già denunciato il primo cacciatore

Ad appena 24 ore dalla pre-apertura della caccia in Sicilia – secondo il calendario venatorio emanato dall’assessore regionale Edy Bandiera, fortemente criticato dal Wwf perché troppo permissivo e dall’Ispra (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) per l’estensione eccessiva di specie e periodi di caccia - le "guardie giurate" del Wwf hanno scoperto il primo cacciatore irregolare, denunciandolo per il reato di attività venatoria con mezzi non consentiti. Ne nisseno le guardie del Wwf hanno sorpreso nelle campagne di San Cataldo un cacciatore impegnato in una battuta di caccia al coniglio, con diversi cani al seguito. Il cacciatore utilizzava un fucile semiautomatico, calibro 12, con il caricatore in grado di contenere più di due cartucce, quindi in violazione della Legge 157/1992 sulla caccia che vieta i fucili a più di tre colpi. Il cacciatore sancataldese, quindi, è stato denunciato per il reato di “esercizio della caccia con mezzi vietati”, punito dall'art. 30 delle L. 157/1992 con l'ammenda fino a euro 1.549; grazie all'intervento immediato dei militari della Tenenza dei Carabinieri di San Cataldo, inoltre, è stato sequestrato il fucile quale corpo del reato. La contestazione in esame non prevede la sospensione della licenza di caccia salvo che il reo non si trovi in condizioni di recidiva, in tal caso è prevista anche la sospensione della licenza di caccia per un periodo da uno a tre anni.

Già in questa prima domenica di caccia sono state numerose le segnalazioni al Wwf di cittadini che lamentano spari vicino le case rurali e l’invadenza di cacciatori che effettuano battute nei terreni privati a poca distanza da strade e luoghi abitati. Per questo il Wwf rinnova l'appello a segnalare casi di bracconaggio e, in generale, tutti quei “crimini di Natura” che minacciano e deturpano il nostro territorio e la sua fauna.