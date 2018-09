Caltagirone ed il bastone chiodato, ricoverato in ospedale l'aggressore

CALTAGIRONE - E’ stato ricoverato nell'ospedale di Caltagirone (subito dopo i fatti di cui si era reso protagonista in negativo aveva avvertito uno stato di spossatezza che aveva preoccupato i presenti, consigliando il suo trasferimento in ambulanza nel nosocomio) il 25enne che ha aggredito con un bastone chiodato un ispettore della polizia municipale, provocandogli traumi al cranio, alla spalla e al coccige (questi ultimi rimediati nella caduta) con 12 giorni di prognosi. Una prognosi contenuta grazie al fatto che a raggiungere il vigile urbano fra la testa e la spalla sinistra è stata la parte di bastone che risultava priva di filo spinato.

Intanto amici e conoscenti del giovane, scossi per l’accaduto, tengono però a precisare che si tratta di «un bravo ragazzo di ottima famiglia, che non ha mai avuto guai con la giustizia e che è stato indotto a compiere questi gesti, ovviamente inqualificabili, non certo da una propensione criminale che non gli è mai appartenuta». A determinare questo comportamento, infatti, sarebbe stato uno stato di temporanea fragilità emotiva.