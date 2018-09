Acireale, chiude la strada con le transenne per farne un parcheggio

La Polizia ha denunciato un 60enne per occupazione e invasione di terreni e pubbliche vie. Sono stati i poliziotti del Commissariato Borgo Ognina che, dopo una segnalazione, hanno provveduto a svolgere degli accertamenti nella zona dell’Acese.

E durante il controllo mentre transitavano per una delle fraziono di Acireale, hanno notato un uomo che aveva interrotto il transito e occupato illegalmente buona parte della pubblica via che era stata chiusa con delle transenne uno spazio antistante l’ingresso di una discoteca allo scopo di esercitare illegalmente l’attività di parcheggiatore abusivo.

L’uomo ha dichiarato che gli utenti, per potere accedere in detta area pubblica, devono preventivamente versare una quota di 1 euro e lui, in cambio, garantisce una vigilanza e custodia dei veicoli dalle ore 21 sino alla chiusura della discoteca che avviene intorno alle ore 5 del mattino. L’uomo, infine, ha anche spiegato che nell’area, estesa circa 4 mila metri quadrati riesce a fare parcheggiare circa 300 veicoli.